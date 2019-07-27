Министру туризма Зимбабве предъявили обвинения в коррупции

Министру окружающей среды, туризма и гостиничного хозяйства Зимбабве Приске Мупфумире предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, передает местный портал ZimLive, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Мупфумира была задержана антикоррупционной комиссией Зимбабве (ZACC), сформированной президентом страны Эммерсоном Мнангагвой в июле этого года.

По данным портала, Мупфумира в пятницу предстала перед судом города Хараре. Министр подозревалась в том, что она отдала распоряжение Национальному управлению социальной безопасности Зимбабве финансировать ее политическую кампанию и рискованные инвестиционные операции на сумму 95 миллионов долларов.

Прокурор Майкл Реза выступил против освобождения под залог из-за большой суммы, фигурирующей в деле. Судья поместил Мупфумиру под стражу до субботы, после чего будет решаться вопрос о возможности ее отпуска под залог или дальнейшего задержания.

Ранее сообщалось, что в конце января этого года все члены ZACC подали в отставку. По данным СМИ, ранее президент вызвал к себе членов ZACC, которых неоднократно обвиняли в коррупции, и заявил, что они не смогли показать результатов, поэтому комиссия будет распущена.

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