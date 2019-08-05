Самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

5 августа 2019 23:15 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mirror, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, пассажиры рейса BA422, следовавшего из аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. На опубликованных фотографиях видно, как люди выбирались из задымленного салона лайнера, который в аэропорту встретили несколько пожарных машин.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

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