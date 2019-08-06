Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 километра

Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километра над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Во вторник днём по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Согласно спутниковым данным, пепловый шлейф распространился на 17 километров в северо-западном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине возможны пепловые выбросы на высоту в четыре-шесть километров.

По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края не зарегистрировано.

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