Twitter сообщила об использовании личных данных без разрешения

7 августа 2019 06:18 (UTC+04:00)

Компания Twitter сообщила, что могла использовать личные данные пользователей для персонифицированной рекламы без их разрешения в связи с проблемами в настройках социальной сети, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Компания заявляет, что недавно обнаружила проблемы в приложении, из-за которых выбор настроек пользователем не работал должным образом.

"Если вы нажали или просмотрели рекламу для мобильного приложения и впоследствии взаимодействовали с мобильным приложением с мая 2018 года, мы могли поделиться некоторыми данными (например, кодом страны, информацией о том, взаимодействовали ли вы с приложением и когда, информацией о приложении и т.д.) с надежными партнерами... по рекламе, даже если вы не давали нам разрешения на это", - сообщает компания в заявлении.

Также компания заявила, что могла "показывать вам рекламу на основе сделанных нами выводов об используемых вами устройствах, даже если вы не давали нам на эторазрешение".

Отмечается, что компания исправила эти проблемы 5 августа этого года, но пока неизвестно, сколько пользователей оказались затронуты. "Мы знаем, что вы захотите узнать, были ли вы лично затронуты, и сколько всего людей были вовлечены. Мы все еще проводим наше расследование, чтобы определить, кого это могло затронуть", - сообщается в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции пожарные локализовали природные пожары на юге страны
Европа 3 августа 14:23
Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
Общество 21 июля 11:31
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса
В мире 11 июля 23:50
Белый дом не стал приглашать Facebook и Twitter на встречу по соцсетям
Другие страны 8 июля 14:38
Трамп прокомментировал превышение Ираном лимита по запасам урана
Другие страны 3 июля 10:48
В Twitter будут ставить новые пометки на нарушающих правила сообщениях политиков
В мире 27 июня 22:45
Лента новостей
У аэропорта в Кабуле произошел взрыв
Другие страны 06:01
Два землетрясения магнитудой 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки
Россия 05:34
Израильский спутник связи AMOS-17 выведен на околоземную орбиту
В мире 05:05
Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин
Арабские страны 04:29
Палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая
В мире 04:04
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Другие страны 03:38
Эрдоган принял главу МИД Узбекистана
Турция 03:14
Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы
Другие страны 02:49
Ким Чен Ын руководил испытаниями новых тактических управляемых ракет
Другие страны 02:26