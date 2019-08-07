Twitter сообщила об использовании личных данных без разрешения

Компания Twitter сообщила, что могла использовать личные данные пользователей для персонифицированной рекламы без их разрешения в связи с проблемами в настройках социальной сети, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Компания заявляет, что недавно обнаружила проблемы в приложении, из-за которых выбор настроек пользователем не работал должным образом.

"Если вы нажали или просмотрели рекламу для мобильного приложения и впоследствии взаимодействовали с мобильным приложением с мая 2018 года, мы могли поделиться некоторыми данными (например, кодом страны, информацией о том, взаимодействовали ли вы с приложением и когда, информацией о приложении и т.д.) с надежными партнерами... по рекламе, даже если вы не давали нам разрешения на это", - сообщает компания в заявлении.

Также компания заявила, что могла "показывать вам рекламу на основе сделанных нами выводов об используемых вами устройствах, даже если вы не давали нам на эторазрешение".

Отмечается, что компания исправила эти проблемы 5 августа этого года, но пока неизвестно, сколько пользователей оказались затронуты. "Мы знаем, что вы захотите узнать, были ли вы лично затронуты, и сколько всего людей были вовлечены. Мы все еще проводим наше расследование, чтобы определить, кого это могло затронуть", - сообщается в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.