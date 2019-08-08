Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником

НАТО обеспокоена последствиями решения Турции закупить российские системы С-400, однако уверена, что Анкара останется "ценным" союзником и продолжит вместе с альянсом работать над другими вопросами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года, она не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз США.

"Решение Турции закупить системы С-400 – это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений. Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса", - сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее, отметив, что у этого решения "также есть последствия для поставок истребителей F-35".

"Вопрос С-400 – это серьезный вопрос, но вклад Турции, ее роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400", - добавил он.

Столтенберг выразил "абсолютную уверенность, что Турция останется очень ценным и важным союзником НАТО, и мы будем вместе работать над многими другими вызовами, несмотря на то, что С-400 создает проблемы".

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

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