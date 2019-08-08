Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником

8 августа 2019 01:23 (UTC+04:00)

НАТО обеспокоена последствиями решения Турции закупить российские системы С-400, однако уверена, что Анкара останется "ценным" союзником и продолжит вместе с альянсом работать над другими вопросами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года, она не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз США.

"Решение Турции закупить системы С-400 – это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений. Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса", - сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее, отметив, что у этого решения "также есть последствия для поставок истребителей F-35".

"Вопрос С-400 – это серьезный вопрос, но вклад Турции, ее роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400", - добавил он.

Столтенберг выразил "абсолютную уверенность, что Турция останется очень ценным и важным союзником НАТО, и мы будем вместе работать над многими другими вызовами, несмотря на то, что С-400 создает проблемы".

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана
Арабские страны 02:05
Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ
США 01:12
В Стамбуле вспыхнул пожар в хранилище отходов
Турция 00:09
Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину
Другие страны 7 августа 23:14
Зеленский надеется на компромисс с Турцией по вопросу ЗСТ
Турция 7 августа 22:38
В Лондоне заявили о приверженности СВПД
Европа 7 августа 22:07
Лента новостей
В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана
Арабские страны 02:05
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Россия 01:29
Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ
США 01:12
В Греции загорелся туристический автобус
Европа 00:49
В Марокко пять человек погибли в крупном ДТП
Арабские страны 00:21
В Стамбуле вспыхнул пожар в хранилище отходов
Турция 00:09
МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов
Арабские страны 7 августа 23:43
Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину
Другие страны 7 августа 23:14
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
Энергетика 7 августа 22:52