В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что новые санкции США в отношении Венесуэлы негативно скажутся на основных правах венесуэльцев и могут усугубить экономический кризис в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном в четверг в Женеве.

"Согласно официальным данным, экономика Венесуэлы сократилась на 47,6 % за период с 2013 по 2018 год. Я обеспокоена тем, что с новыми санкциями, еще более ограничивающими экономическую деятельность, деловые круги и финансовые учреждения, скорее всего, будут полностью останавливать сделки, связанные с правительством Венесуэлы, чтобы не подвергаться риску наказания за нарушение санкций", - заявила глава УВКПЧ ООН.

По ее словам, несмотря на то, что новые санкции технически не применяются к операциям, касающимся продуктов питания, одежды и лекарств, "они могут значительно усугубить кризис для миллионов простых венесуэльцев, тем более что финансовые институты во всем мире, которые имеют коммерческие отношения с правительствами США и Венесуэлы, наверняка будут соблюдать чрезмерные требования".

Бачелет напомнила, что экономический кризис в Венесуэле начался до того, как были введены первые санкции. Однако те ограничения, которые были введены в августе 2017 года и в январе 2019 года, усугубили последствия кризиса и гуманитарную ситуацию в стране.

"Существует большое количество данных, свидетельствующих о том, что широкомасштабные односторонние санкции могут в конечном итоге лишать людей основных прав человека, включая их экономические права, а также права на питание и здоровье, и могут создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи", - добавила глава УВКПЧ ООН.

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