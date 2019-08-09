Ален Делон проходит лечение в Швейцарии

9 августа 2019 00:07 (UTC+04:00)

Известный французский актер Ален Делон, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на его сына Энтони Делона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он сообщил, что артист был прооперирован в парижской больнице Питье-Сальпетриер, где "в течение трех недель он находился в отделении интенсивной терапии". "Все члены семьи находились у его постели - мой брат, моя сестра и моя мама Натали", - добавил он.

По словам сына Делона, в настоящий момент состояние 83-летнего актера стабилизировалось. "Жизненные функции восстановлены, его состояние, по словам врачей, стабилизировалось. Он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник. Моя сестра, которая сейчас живет в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе его состояния", - рассказал Энтони Делон.

В середине июня телеканал BFMTV сообщил, что Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за регулярных приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение в ближайшее время. В качестве одной из причин частых головных болей врачи подозревают сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.

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