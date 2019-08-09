Конте потребовал от вице-премьера Италии объяснить жителям причины кризиса

9 августа 2019 02:53 (UTC+04:00)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте фактически возложил ответственность за начавшийся политический кризис на вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, предложив ему объяснить причины прекращения работы нынешнего правительства итальянцам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера и сегодня вечером ко мне приходил Сальвини, который сообщил мне о намерении прекратить деятельность правительства и перейти к голосованию, чтобы капитализировать поддержку, которой располагает "Лига", - сказал Конте в специальном заявлении для прессы в четверг вечером.

По словам премьера, он заверил Сальвини, что обеспечит максимальную прозрачность нынешнего кризиса. Этот переход, отметил Конте, должен прийти перед лицом парламентариев.

"Я прочитал в ноте Сальвини призыв к парламентариям не терять времени и вернуться к заседаниям как можно скорее. Не министру внутренних дел созывать палаты парламента и определять сроки политического кризиса. Однако министру как сенатору и лидеру "Лиги" полагается объяснить стране и избирателям причины, которые побудили его столь резко прервать деятельность правительства", - подчеркнул премьер.

Ранее в четверг Сальвини провел часовую встречу с Конте, в ходе которой уведомил главу правительства о том, что правящая коалиция более не существует, и предложил зафиксировать данный факт в парламенте, а затем провести досрочные выборы.
Поводом для такого заявления Сальвини стало состоявшееся в среду голосование в сенате по вопросу о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). В ходе этого голосования парламентарии "Лиги" проголосовали за крупнейший инфраструктурный проект вместе с представителями оппозиции и отклонили отрицательную резолюцию, подготовленную по данному вопросу Д5З.

Конте начал свой рабочий день со встречи с президентом республики Серджо Маттареллой, которому, согласно конституции Италии, принадлежит право распустить парламент и назначить выборы новых палат. Уже после этой беседы Конте провел встречу с Сальвини.

После заявлений лидера "Лиги" о готовности к внеочередным выборам об этом же объявил лидер "Движения", вице-премьер Луиджи Ди Майо.

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