Власти Китая объявили "красный" уровень тревоги из-за супертайфуна "Лекима"

9 августа 2019 06:39 (UTC+04:00)

Центральная метеорологическая служба Китая объявила "красный" наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна "Лекима", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно опубликованному сообщению ведомства, в пятницу на рассвете тайфун находился в 365 километрах к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян. Максимальные порывы ветра вблизи эпицентра циклона достигали 17 баллов (60 метров в секунду).

По прогнозам синоптиков, "Лекима" со скоростью 20 километров в час будет смещаться на северо-запад и к раннему утру субботы достигнет побережья провинции Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. После этого он постепенно ослабнет и будут двигаться на север.

Синоптики предупреждают, что юго-восточных районах Китая в пятницу и субботу ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф. Синоптики дали рекомендации всем судам вернуться обратно из моря, укрепить портовые сооружения, а жителям оставаться в безопасных мес

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