Китай и США договорились провести телефонные переговоры по торговле в течение двух недель

13 августа 2019 19:20 (UTC+04:00)

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник поговорил по телефону с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. Как сообщило Министерство коммерции КНР, стороны договорились провести следующие телефонные переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во вторник вечером вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры по торгово-экономическим вопросам", - говорится в заявлении ведомства.

"Китайская сторона сделала строгое представление США в связи с повышением пошлин в отношении китайских товаров с 1 сентября. Стороны достигли договоренности еще раз провести разговор по телефону в течение двух будущих недель", - указывается в сообщении.

В заявлении сказано, что "в переговорах также приняли участие министр коммерции КНР Чжун Шань, председатель Народного банка Китая И Ган и заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформе Нин Цзичжэнь".

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