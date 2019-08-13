Цена нефти Brent превысила $60 за баррель

13 августа 2019 20:07 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,87% - до $60,25 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась выше $60 за баррель 6 августа 2019 года.

Несмотря на рост котировок нефти, рубль по-прежнему находится в минусе к основным валютам. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже торгуется на 0,21% выше уровня закрытия предыдущих торгов - 65,54 рубля, курс евро составляет 73,36 рубля, что соответствует уровню закрытия сессии в понедельник.

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