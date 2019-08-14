Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться

14 августа 2019 01:35 (UTC+04:00)

Большинство протестующих и сотрудников полиции покинули здание Международного аэропорта Гонконга, сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По его информации, терминалы ночью опустели. Ситуация постепенно становится спокойной.

Ранее во вторник в аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые уже второй день подряд блокировали работу аэропорта.

Массовые протесты в аэропорту Гонконга в течение последних двух дней привели к отмене нескольких сотен рейсов.

Руководство аэропорта во вторник заверило, что 14 августа восстановит график. Однако пассажирам рекомендовано заранее проверять статус рейсов, прежде чем приезжать на регистрацию.

Ранее официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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