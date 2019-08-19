СМИ узнали о неоднократных призывах Трампа к морской блокаде Венесуэлы

19 августа 2019 07:30 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп несколько раз предлагал разместить корабли ВМС США вдоль береговой линии Венесуэлы, чтобы прекратить поступление товаров в страну и из нее, пишет Axios со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников администрации американского президента, перелает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По их словам, данное предложение они либо слышали лично от Трампа, либо узнали о нем от других лиц.

Собеседники издания утверждают, что впервые президент США предложил установить блокаду полтора года назад, а несколько недель назад вернулся к этой идее.

"Он (Трамп) буквально только что сказал, что мы должны расположить корабли там и установить военно-морское эмбарго", - сказал один из источников, слышавший комментарии Трампа.

Он также выразил мнение, что глава Соединенных Штатов рассчитывает установить блокаду Венесуэлы по аналогии с Кубой в 1962 году. "Но Куба - это остров, а Венесуэла - это огромная береговая линия. И в случае с Кубой мы знали, чего пытались не допустить. Но вот о чем мы говорим в ситуации с Венесуэлой?" - отметил собеседник.

Он добавил, что для реализации этой идеи потребуются огромные ресурсы, которые вряд ли может предоставить ВМС США.

Остальные собеседники также сообщили, что Пентагон не воспринял эту идею всерьез, в том числе потому, что она непрактична и не имеет под собой юридического обоснования.

Ранее в этом месяце Трамп, отвечая на вопрос журналиста, заявлял, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Вскоре США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция встали на сторону действующего президента страны Мадуро.

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