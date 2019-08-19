Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи США крупнейшего в мире острова Гренландия, сочтя при этом планы американского президента Дональда Трампа шуткой. Соответствующее заявление премьер сделала в интервью газете Sermitsiaq, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. – прим. ред.) несерьезно", - сказала премьер.

О том, что у Трампа возникли планы покупки Гренландии, ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике. Позднее Трамп подтвердил журналистам, что "стратегически" интересовался возможностью покупки острова.

Датских политиков планы Трампа возмутили, а в гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".

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