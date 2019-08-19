В мире продолжаются серьезные нарушения гуманитарного права и прав человека

19 августа 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В мире продолжаются серьезные нарушения гуманитарного права и прав человека. Такие случаи должны расследоваться и преследоваться в судебном порядке.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказано в обращении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по случаю 19 августа - Дня Всемирной гуманитарной помощи.

По словам Генсека ООН, День Всемирной гуманитарной помощи посвящен всем работникам гуманитарной помощи, которые, рискуя жизнями, трудятся во имя спасения и улучшения жизни других.

«Выражаем особую благодарность женщинам, работающим в сфере гуманитарной помощи, которые оказали в этом году помощь миллионам нуждающимся женщинам, мужчинам и детям.

Они всегда были в первых рядах, начиная с помощи гражданам, живущим в условиях кризиса, заканчивая борьбой против распространения заболеваний. Их участие расширяет охват операций по оказанию помощи и делает их еще более эффективными», - говорится в обращении.

По словам Генсека ООН, участие женщин также способствует эффективности мер против фактов гендерного насилия, число которых растет в чрезвычайных ситуациях.

В своем обращении Гутерреш предлагает сегодня и до конца месяца делиться своими историями на онлайн платформах и социальных сетях и таким образом, в очередной раз подтвердить общечеловеческую приверженность укреплению роли женщин в гуманитарных операциях.

«Мировые лидеры и стороны конфликтов, согласно международному праву, должны обеспечивать охрану работников гуманитарной помощи. В День Всемирной гуманитарной помощи, а также ежедневно, мы рядом с работниками гуманитарной помощи, трудящимися в различных местах мира », - говорится в обращении Генерального секретаря ООН.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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