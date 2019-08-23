В Тунисе кандидата на пост президента задержали по обвинению в коррупции

23 августа 2019 22:31 (UTC+04:00)

Один из зарегистрированных кандидатов на пост президента Туниса Набиль Карави задержан в пятницу в тунисской столице по обвинению в коррупции, об этом сообщает радиостанция Mosaique FM, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Карави и его родному брату предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов. В настоящий момент они помещены в следственный изолятор.

Набиль Карави является одним из крупнейших бизнесменов Туниса, ему принадлежит оппозиционный телеканал Nessma.

На данный момент центризбирком Туниса зарегистрировал 26 кандидатов из 97, подавших заявки на участие в выборах.

Предвыборная кампания кандидатов стартует 2 сентября и завершится 13 сентября. Голосование в стране пройдет 15 сентября, предварительные результаты объявят 17-го. Второй тур выборов, в случае необходимости, должен состояться до 3 ноября.

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