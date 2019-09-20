В Тель-Авиве открылся китайский центр инноваций

20 сентября 2019 10:31 (UTC+04:00)

В Тель-Авиве начал работать инновационный центр, созданный по договору между Израилем и правительством китайской провинции Цзянсу, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Это первый подобный центр провинциального уровня. Его задача – поддержка израильских стартапов и базирующихся в Цзянсу компаний, желающих получить доступ к израильским технологиям.

Центр подписал договоры о сотрудничестве с бизнес-инкубатором Startupeast и с компанией Zilker, занимающейся исследованиями в сфере робототехники.

Ранее в округе Чанчжоу провинции Цзянсу был открыт израильско-китайский инновационный парк, занимающийся продвижением израильских технологий на китайский рынок и привлечением капитала для совместных проектов.

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