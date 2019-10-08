Трюдо: Канада может перевыполнить план ООН по борьбе с изменением климата

8 октября 2019 08:48 (UTC+04:00)

Власти Канады способны перевыполнить обязательства перед ООН по достижению Целей устойчивого развития в области борьбы с изменением климата. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на состоявшихся в понедельник дебатах между лидерами политических партий, которые участвуют в канадских парламентских выборах. Дебаты транслировали все национальные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осознаем, что должны делать больше для борьбы с изменениями климата, - сказал политик. - Наш план выполним и реалистичен, он не только позволит нам достичь целей 2030 года, но и перевыполнить их".

По словам Трюдо, возглавляемое им либеральное правительство в случае победы на выборах продолжит реализовывать свои инициативы, которые в том числе предусматривают повышение налога на выбросы углекислого газа для канадских предприятий, а также введение запрета на использование одноразовой продукции из пластика в Канаде в ближайшие годы.

ООН в 2015 году приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики, в частности, предлагается принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого являются выбросы углекислого газа в атмосферу.

Канада намерена к 2030 году сократить выбросы CO2 до 511 мегатонн в год. Это на 30% ниже показателей 2005 года.

Парламентские выборы в Канаде состоятся 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Zenith Energy о строительных работах на месторождении «Джафарли»
Энергетика 7 октября 14:21
Протестующие на юге Ирака поджигают офисы партий
Другие страны 5 октября 23:04
В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $49 млн
Другие страны 5 октября 20:00
Туркменистан обсудил с ООН положения Конвенции по правам человека
Туркменистан 5 октября 15:40
Генсек ООН призывает правительство Ирака и демонстрантов к диалогу
В мире 5 октября 06:08
СБ ООН после консультаций США и КНДР обсудит 8 октября запуск ракеты Пхеньяном
Другие страны 4 октября 08:10
Лента новостей
Ущерб экономике Гонконга за шесть дней протестов оценили в $357 млн
Китай 08:42
В Лондоне ожидают завершения переговоров об условиях Brexit на этой неделе
Европа 08:17
Приказ об отводе войск США поступил сразу после разговора Трампа и Эрдогана - СМИ
США 08:01
Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
Другие страны 07:46
Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения"
США 07:23
Южной Корее угрожает супертайфун "Хагибис"
В мире 07:04
Гонконгская фондовая биржа отказалась от планов слияния с биржей Лондона за $36,6 млрд
Китай 06:40
Сирийские саперы в провинции Идлиб подорвали пещеру, где боевики делали дроны
Арабские страны 06:21
В Китае подтвердили дату нового раунда торговых переговоров с США
Китай 06:02