Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

31 октября 2019 23:51 (UTC+04:00)

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю. Система ПВО ("Железный купол" - прим. ТАСС) была задействована для перехвата цели", - говорится в распространенном израильскими военными заявлении.

Ранее в четверг пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца Беэри и кибуца Алюмим (расположены близ границы с сектором Газа).

Израильское государственное радио Kan сообщает, что запущенная радикалами ракета не была перехвачена и упала в незаселенной местности. О пострадавших и ущербе информации не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запускали ракеты по Израилю 11 сентября. 24 октября действующие приморском анклаве радикальные группировки осуществили пробный ракетный пуск, который не был направлен в сторону Израиля, ракета упала в море.

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