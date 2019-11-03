Медведев анонсировал встречу группы Россия-АСЕАН по научному сотрудничеству

Заседание рабочей группы Россия-АСЕАН по научно-технологическому сотрудничеству запланировано в Москве на следующей неделе, заявил в воскресенье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Действует и российско-асеановская рабочая группа по научно-технологическому сотрудничеству. Ее очередное заседание запланировано в Москве на следующей неделе", - сказал он, выступая на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.

"Созданная в прошлом году рабочая группа по образованию дает хорошую возможность для подготовки совместных общих программ в области цифры, которые предполагают, среди прочего, обмен студентами технических специальностей, повышение квалификации специалистов", - добавил премьер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.