Медведев анонсировал встречу группы Россия-АСЕАН по научному сотрудничеству

3 ноября 2019 15:18 (UTC+04:00)

Заседание рабочей группы Россия-АСЕАН по научно-технологическому сотрудничеству запланировано в Москве на следующей неделе, заявил в воскресенье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Действует и российско-асеановская рабочая группа по научно-технологическому сотрудничеству. Ее очередное заседание запланировано в Москве на следующей неделе", - сказал он, выступая на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.

"Созданная в прошлом году рабочая группа по образованию дает хорошую возможность для подготовки совместных общих программ в области цифры, которые предполагают, среди прочего, обмен студентами технических специальностей, повышение квалификации специалистов", - добавил премьер.

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