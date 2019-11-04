Парламентская "двадцатка" в Токио обсуждает открытую и свободную экономику

4 ноября 2019 05:42 (UTC+04:00)

Шестой по счету саммит спикеров парламентов стран "Большой двадцатки", организованный при поддержке Межпарламентского союза (IPU), начал в понедельник свою работу в японской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последние годы нарастает движение популистов и антиглобалистов. Но протекционистские меры вызывают не только напряженность между странами, но и приводят к замедлению экономического развития как отдельных стран, так и международной экономики в целом", - отметила во вступительном слове спикер верхней палаты парламента Японии Акико Санто. Она также подчеркнула, что протекционизм в экономике не приведет к положительным результатам, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. По мнению Санто, парламентарии G20 должны "играть роль якоря, который сдержит дрейф в сторону негативных экономических тенденций".

Спикер верхней палаты парламента Японии подчеркнула, что тема свободной и открытой экономики станет ключевой в ходе парламентской "двадцатки". "Продвижение открытой, свободной торговли и инвестиций, использование информационных технологий, развитие общества, ориентированного на человека, и достижение целей устойчивого развития - ключевые темы, которые нам предстоит обсудить", - пояснила она.

С российской стороны в работе форума примет участие делегация представителей обеих палат парламента. В частности, в ее состав вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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