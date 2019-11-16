Индия провела испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

16 ноября 2019 20:49 (UTC+04:00)

Индия провела в субботу успешный испытательный пуск баллистической ракеты Agni-II, способной нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Об этом сообщает сайт газеты Daily Express, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, испытания состоялись на полигоне в восточном штате Одиша и прошли успешно.

Ракета Agni-II является одной из ракет семейства Agni, которые составляют основу парка баллистических ракет индийских сил стратегического назначения.

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