В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет

22 ноября 2019 05:57 (UTC+04:00)

Легкомоторный самолет разбился у озера Элсмир, расположенного в 20 км к югу от города Крайстчерч в Новой Зеландии. Как сообщила в пятницу полиция страны, пилот воздушного судна погиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один человек погиб в результате крушения легкого самолета на озере Элсмир. Обломки воздушного судна были обнаружены во время поисковых работ <...> единственный член экипажа был найден мертвым. Управление гражданской авиации проведет расследование авиакатастрофы", - указано в сообщении правоохранителей, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Известно, что самолет, потерпевший крушение в ночь с четверга на пятницу, принадлежал аэроклубу региона Кентербери и на момент аварии выполнял обычный тренировочный полет над озером.

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