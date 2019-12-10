Турция может отправить в Ливию военный контингент-Эрдоган

БАКУ/Trend/ - В случае, если правительство Ливии попросит у Турции поддержку, Анкара может направить туда военный контингент, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу.

«Турция готова оказать Ливии любую поддержку» - сказал Эрдоган.

Напомним, что Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас назвали эти меморандумы незаконными.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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