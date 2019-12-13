ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке

13 декабря 2019 02:51 (UTC+04:00)

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к странам принять меры для создания зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Резолюция настоятельно призывает "все стороны, которых это непосредственно касается, серьезно рассмотреть вопрос о принятии практических и срочных мер, необходимых для осуществления предложения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока".

Кроме того документ предлагает соответствующим странам присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Авторы резолюции предлагают странам региона до создания такой зоны не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие и не разрешать размещать на их территориях ядерное оружие или ядерные взрывные устройства.
Резолюцию поддержали 175 государств, три страны воздержались, два государства - США и Израиль голосовали против.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США пока не планируют значительного наращивания сил на Ближнем Востоке
США 8 декабря 10:03
США могут перебросить на Ближний Восток до 7 тыс. военнослужащих
США 6 декабря 05:25
Конференция ООН по Ближнему Востоку приняла итоговую декларацию
В мире 23 ноября 04:16
Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с президентом Генассамблеи ООН (ФОТО)
Политика 24 октября 13:05
Узбекистан расширяет сотрудничество с Китаем в строительстве новой железной дороги
Бизнес 14 октября 12:26
Азербайджан в тройке самых популярных направлений для стран Ближнего Востока
Туризм 12 октября 08:00
Лента новостей
Резолюция Сената США - не более чем политический спектакль - Чавушоглу
Турция 03:23
Exit poll: в Британии консерваторы получают абсолютное большинство
Европа 02:35
Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем
США 02:10
Чилийские депутаты не дали ход процессу импичмента президента
Другие страны 01:47
СМИ сообщают, что армия Хафтара продвигается в сторону Триполи
Арабские страны 01:18
Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о т.н. "геноциде армян"
Турция 00:57
Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
Политика 00:43
США и Китай достигли договоренностей по торговле
США 00:29
"Карабах" сыграл вничью с "Дюделанджем"
Общество 00:15