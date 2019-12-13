ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к странам принять меры для создания зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Резолюция настоятельно призывает "все стороны, которых это непосредственно касается, серьезно рассмотреть вопрос о принятии практических и срочных мер, необходимых для осуществления предложения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока".

Кроме того документ предлагает соответствующим странам присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Авторы резолюции предлагают странам региона до создания такой зоны не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие и не разрешать размещать на их территориях ядерное оружие или ядерные взрывные устройства.

Резолюцию поддержали 175 государств, три страны воздержались, два государства - США и Израиль голосовали против.

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