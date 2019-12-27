ПНС Ливии запросило военную помощь у Турции

27 декабря 2019 00:32 (UTC+04:00)

Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Sky News Arabia

По данным собеседника телеканала в "правительственных кругах" в Триполи, ПНС запросило поддержку от Турции "на суше, море и в воздухе".

Согласно источникам телеканала "Аль-Арабия", правительство, возглавляемое Файезом Сарраджем, также запросило от Анкары комплексы ПВО.

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