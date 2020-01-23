ВОЗ обсудит ситуацию с коронавирусом на втором экстренном заседании

23 января 2020 01:55 (UTC+04:00)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит обсуждение ситуации вокруг вспышки коронавируса в Китае и необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире на новом экстренном заседании комитета в четверг, заявил гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду в Женеве прошло экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации в связи во вспышкой нового типа коронавируса.

"Я ценю сотрудничество с министерством здравоохранения Китая и личное вмешательство президента Си и премьера Ли очень важно. Сегодня у нас состоялась очень хорошая дискуссия, но также стало ясно, чтобы продвигаться вперед, нам нужно больше информации. Поэтому я решил созвать новое заседание экстренного комитета завтра, чтобы мы продолжили дискуссии", - сказал он журналистам на брифинге в Женеве.

"Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы объявлять или нет чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения, имеющего международное значения. Мы должны учитывать все обстоятельства, наша команда находится в Китае, работает с местными экспертами, властями. Завтра у нас будет больше информации", - добавил он.

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