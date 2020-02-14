В ВОЗ заявили об угрозе заражения новым коронавирусом для трети населения Земли

Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли. С таким прогнозом выступил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини. Его слова приводит в четверг агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лонджини отмечает, что карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса, так как ему удалось проникнуть за пределы Китая еще до введения этих мер. Он подчеркивает, что в настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.

"Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность [вируса] передаваться [от человека к человеку], - приводит слова Лонджини агентство Bloomberg. - Изоляция и карантин не способны остановить вирус".