Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном
БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере наземных грузоперевозок. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Resmi Gazete.
Согласно информации, соглашение между сторонами было подписано 6 декабря 2019 года в Баку.
Как отмечается, соглашение нацелено на увеличение объема грузоперевозок. Так, на 2020 год квота определена в объеме 35 тысяч грузоперевозок между сторонами.
«Из других стран транзитом через Турцию и Азербайджан в течение года могут быть осуществлены 2,5 тысячи грузоперевозок, а из портов Турции - 300 грузоперевозок», - говорится в сообщении.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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