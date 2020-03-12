Генсек ООН призвал все страны мобилизовать силы для борьбы с пандемией коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны незамедлительно усилить меры по борьбе с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в его заявлении, распространенном в среду в связи с объявлением ВОЗ о статусе пандемии COVID-19.

"Я призываю все правительства мобилизоваться и активизировать их усилия - сейчас же, - подчеркнул он. - Так как этот кризис затрагивает каждого, каждый должен внести свой вклад".

"Самые точные научные данные говорят о том, что, если страны обнаруживают, тестируют, лечат, изолируют и отслеживают случаи заболевания, его распространение можно замедлить", - отметил генсек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.