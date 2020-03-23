Обнародовано количество азербайджанских туристов, посетивших Турцию в феврале

БАКУ /Trend/ - В феврале 2020 года Турцию посетили 52,143 тысячи туристов из Азербайджана, что на 3,13 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за февраль 2020 года, составила 3,01 процента.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 106,931 тысячи туристов из Азербайджана, что на 9,72 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-февраль 2020 года, составила 3,04 процента

Согласно данным министерства, в феврале 2020 года Турцию посетили 1,733 миллиона туристов, что на 3,76 процента больше по сравнению с февралем 2019 года.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 3,520 миллиона туристов, что на 9,68 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)