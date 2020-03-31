Число зараженных коронавирусом в отделении ООН в Вене возросло до девяти

Число случаев заражения новым коронавирусом в отделении ООН в Вене увеличилось с шести до девяти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник информационная служба венского отделения всемирной организации.

Согласно распространенному заявлению, два из трех новых случаев касаются сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Оба человека находятся в домашнем карантине. "Три новых случая увеличили число эпизодов с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19 среди персонала Венского международного центра до девяти", - отмечается в сообщении.

В Австрии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 9 377, 108 человек умерли, 636 выздоровели. В стране до 13 апреля введены ограничения для общественной жизни: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на прогулку.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.