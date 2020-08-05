Раскрыто главное правило для пассажиров перед выездом в аэропорт при пандемии

Путешественникам посоветовали обязательно измерять температуру перед выездом в аэропорт во время пандемии коронавируса. Такое правило обозначили, в частности, в авиакомпании Ryanair. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Daily Express.

«Не забудьте проверить свою температуру перед поездкой. Возможно, в аэропорту процедуру повторят, и, если вы не пройдете контроль, вас попросят вернуться домой», — отметили в организации.

Представители перевозчика также напомнили пассажирам о необходимости ограничивать контакты с другими людьми, если у них начинают проявляться симптомы инфекции, в том числе, повышенная температура. Именно с этой целью в общественных местах производят ее замер — эта процедура позволяет своевременно выявить зараженных COVID-19 и снизить риск распространения вируса.

Также в авиакомпании напомнили туристам о необходимости носить защитную медицинскую маску в аэропорту и непосредственно во время полета.