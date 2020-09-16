Apple представила новое поколение iPad Air

Американская компания Apple представила последнюю модель своего планшетного компьютера - iPad Air с новым процессором A14 Bionic. Трансляция презентации велась во вторник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одним из главных отличий новинки от предшественника, представленного в марте 2019 года, стал дизайн с угловатыми гранями, напоминающий старшего "собрата" планшета - iPad Pro. Новый iPad Air с диагональю экрана 10,9 дюйма и разрешением 2360 на 1640 пикселей будет производиться в пяти цветах - привычном серебристом и "серый космос", а также новых - "розовое золото", зеленый и "небесно-голубой".

iPad Air оснащен "самым мощным в истории Apple" процессором A14 Bionic, который сможет обрабатывать до 11 трлн операций в секунду, а также двумя камерами - фронтальной с разрешением 7 мегапикселей и основной - 12-мегапиксельной. Сканер отпечатка пальца, необходимый для разблокировки устройства и совершения покупок, встроен в кнопку включения-выключения, расположенную на верхней панели устройства. Новый планшет оснащен разъемом типа USB-C и поддерживает работу со стилусом Apple Pencil второго поколения и съемной клавиатурой.

Стоимость нового iPad Air начинается с $599. Новинка будет доступна для заказа в октябре.