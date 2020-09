Сериал "Шиттс Крик" получил пять наград премии Emmy

Юджин Леви и Кэтрин О'Хара стали первыми обладателями престижной американской телевизионной премии Emmy. 72-я церемония награждения проводится в воскресенье в виртуальном режиме и транслируется из Лос-Анджелеса телекомпанией ABC. Лауреаты выходят в эфир с помощью более чем 130 камер, установленных в 10 странах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Юджин Леви, сыгравший в сериале "Шиттс Крик" (Schitt's Creek, 2015-2020), удостоен награды в номинации "Лучший комедийный актер". Эту премию оспаривали Энтони Андерсон ("Черная комедия", black-ish), Дон Чидл ("Черный понедельник", Black Monday), Тед Дэнсон ("В лучшем мире", The Good Place), Майкл Дуглас ("Метод Комински", The Kominsky Method) и Рами Юсеф ("Рами", Ramy). О'Хара, также сыгравшая в "Шиттс Крик", завоевала награду в номинации "Лучшая комедийная актриса". Эту премию оспаривали Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня", Dead to Me), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел", The Marvelous Mrs. Maisel), Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Исса Рэй ("Белая ворона", Insecure) и Трэси Эллис Росс ("Черная комедия").

Дэн Леви завоевал Emmy за сценарий этого же сериала. Он же вместе с Эндрю Чивидино отмечен за режиссуру "Шиттс Крик", а в компании с актрисой Эмми Мерфи - за роли второго плана. Упомянутый ситком претендует на 15 наград. В итоге его создатели забрали семь статуэток, в том числе за лучший комедийный сериал.

Фантастический боевик "Хранители" (Watchmen, 2019) режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса был выдвинут на премию в самом большом количестве номинаций - 26. Исполненная в нем роль принесла награду Реджине Кинг как лучшей драматической актрисе сериала или фильма. Премии получили и сценаристы этого ситкома Дэмон Линделоф и Корд Джефферсон. Марк Руффало отмечен наградой за работу в мини-сериале "Я знаю, что это правда" (I Know This Much Is True).

Ведущий церемонии комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон в шуточной манере соблюли санитарно-эпидемиологические правила, введенные из-за пандемии коронавируса. Они обработали дезинфицирующей смесью, протерли и подожгли конверт, в котором должен был храниться лист с именем одного из обладателей премии. Энистон помогла погасить пламя с помощью огнетушителя.

Вручаемая в настоящее время награда, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Emmy подразделяется на ряд самостоятельных премий - за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Церемонии их вручения проводятся ежегодно, но в разные месяцы. Награда за вечерние передачи является наиболее популярной из всех Emmy.