Microsoft расследует масштабную утечку исходников Windows
Пользователи Сети на этой неделе смогли заполучить исходный код операционных систем Windows XP и Windows Server 2003. Торрент-файлы быстро разошлись по обменникам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает The Verge.
Это первая публичная утечка Windows XP, одной из самых популярных ОС в истории. Хотя в файлах утверждается, что исходники использовались "в частном порядке" на протяжении долгих лет. Представители Microsoft заявили, что занимаются расследованием данного вопроса.
Это не первый раз, когда исходный код операционок IT-гиганта попадает в свободный доступ.
Несколько лет назад в Сеть оказался гигабайт исходников, связанных с Windows 10. А в 2020 году некоторые утечки коснулись Xbox и Windows NT 3.5.
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