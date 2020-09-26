Microsoft расследует масштабную утечку исходников Windows

Пользователи Сети на этой неделе смогли заполучить исходный код операционных систем Windows XP и Windows Server 2003. Торрент-файлы быстро разошлись по обменникам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает The Verge.

Это первая публичная утечка Windows XP, одной из самых популярных ОС в истории. Хотя в файлах утверждается, что исходники использовались "в частном порядке" на протяжении долгих лет. Представители Microsoft заявили, что занимаются расследованием данного вопроса.

Это не первый раз, когда исходный код операционок IT-гиганта попадает в свободный доступ.

Несколько лет назад в Сеть оказался гигабайт исходников, связанных с Windows 10. А в 2020 году некоторые утечки коснулись Xbox и Windows NT 3.5.