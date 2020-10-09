Twitter ввел дополнительные ограничения в преддверии выборов в США

Руководство американской компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, ужесточило политику в отношении дезинформации в преддверии президентских выборов в США. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Руководство соцсети запретит пользователям Twitter, в том числе имеющим прямое отношение к выборам, провозглашать победу того или иного кандидата до того момента, пока об этом не будет объявлено в официальных источниках или авторитетных СМИ. Сообщения с неподтвержденными данными будут снабжаться соответствующей пометкой.

Твиты, в которых, по мнению служб безопасности соцсети, будут содержаться попытки вмешательства, в том числе с применением насилия, в процесс голосования и подсчета голосов будут удаляться с платформы. Кроме того руководство Twitter временно заморозит возможность "лайкать", "ретвитить" и отвечать на публикации политиков и пользователей с количеством подписчиков не менее 100 тыс.

В сентябре компании Facebook и Twitter договорились бороться с возможными попытками влияния на выборный процесс в США на платформах одноименных социальных сетей. Речь идет о пресечении попыток использования этих платформ для размещения информации о выборах от неподтвержденных источников, а также совершения кибератак на предвыборные штабы и другие структуры, связанные избирательным процессом.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На президентское кресло претендуют кандидат от Демократической партии Джозеф Байден и действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп. Также будут избираться вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.