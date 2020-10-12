Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Об этом сообщает NBC, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, это возможно только при создании сверхэффективной и доступной для всех вакцины. Основатель Microsoft добавил, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с COVID-19 «в мировом масштабе».

Ранее Гейтс спрогнозировал, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году. По оценке Гейтса, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14 процентов и уничтожил прогресс, который достигался предыдущие 20 лет.

После первых случаев заражения в китайском городе Ухань распространились конспирологические теории о причастности Гейтса к созданию вируса. Согласно популярной в сети версии, коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом создателя корпорации Microsoft. 30 апреля Первый канал всерьез рассказал российским телезрителям о плане Билла Гейтса истребить часть человечества.