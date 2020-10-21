Саммит ШОС пройдет 10 ноября в формате видеоконференции

Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 10 ноября в формате видеоконференции. Об этом сообщила в среду пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Центральным событием председательства России в ШОС в 2019-2020 годах станет заседание Совета глав государств - членов Организации. В ходе встречи лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия в рамках ШОС, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено тематике продвижения практического взаимодействия государств-членов ШОС в области политики, безопасности, торговли и экономики, культурно-гуманитарных связей, наращивания усилий по углублению политического диалога, прежде всего в интересах обеспечения стабильности на пространстве ШОС, повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества, совершенствования координации на ключевых международных площадках.