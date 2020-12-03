Более 591 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

В мире 3 декабря 2020 23:45 (UTC+04:00)
Более 591 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 63,96 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 591 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,7 тыс., превысив 1,48 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:37 мск 3 декабря в ВОЗ поступили сведения о 63 965 092 инфицированных и 1 488 120 умерших. Число заразившихся возросло на 591 432, умерших - на 11 747.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (667 917), а смертей - 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (269 350), на втором месте - Европейский регион (225 667), на третьем - Юго-Восточная Азия (47 167).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 563 731. Далее следуют Индия (9 534 964), Бразилия (6 386 787), Россия (2 375 546), Франция (2 205 212), Испания (1 665 775), Великобритания (1 659 260), Италия (1 641 610), Аргентина (1 432 570), Колумбия (1 324 792), Мексика (1 122 362) и Германия (1 106 789).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 1 млн
Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 1 млн
Ситуация с коронавирусом в Иране стала лучше после введения ограничений - минздрав
Ситуация с коронавирусом в Иране стала лучше после введения ограничений - минздрав
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек
Loading Bars
Лента новостей
На заводе в пригороде английского Бристоля произошел взрыв Европа 00:36
Сегодня в Азербайджане минутой молчания будет почтена память шехидов Отечественной войны Политика 00:01
Uzbekistan Airways восстанавливает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан Узбекистан 3 декабря 23:53
Более 591 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире 3 декабря 23:45
Эрдоган и Рухани обсудили Карабах Турция 3 декабря 23:17
Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны Политика 3 декабря 22:55
Деструктивная позиция армянской стороны втянула эту страну в пропасть - МИД Азербайджана Политика 3 декабря 22:48
Ассоциация банков Азербайджана формирует новую базу в цифровой платежной экосистеме Финансы 3 декабря 22:18
Очень трогательно! Российская футбольная команда посвятила победу Азербайджану воинским приветствием (ВИДЕО) Спорт 3 декабря 22:16
Тюркский совет выразил соболезнования Азербайджану Политика 3 декабря 22:10
США расширили санкционный список по Ирану США 3 декабря 21:57
Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Совете министров ОБСЕ Туркменистан 3 декабря 21:43
Туркменистан выделяет значимость энергетики и транспорта в интеграционных процессах Туркменистан 3 декабря 21:37
Ассоциация банков Азербайджана реализует новый проект по банковским услугам Финансы 3 декабря 21:30
Весной следующего года Иран произведет вакцины от коронавируса: минздрав Иран 3 декабря 21:29
Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество может разработать стратегии для устранения последствий COVID-19 и спасения от пандемии только на основе единства, многостороннего сотрудничества Политика 3 декабря 21:18
Азербайджан вносит важнейший вклад на глобальном уровне в решение проблем, связанных с пандемией - депутат Политика 3 декабря 21:10
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января на 0,5 млн баррелей в сутки Энергетика 3 декабря 21:10
Президент Ильхам Алиев: Специальная сессия Генассамблеи ООН - грандиозный успех государств-членов Движения неприсоединения Политика 3 декабря 21:07
Туркменистан предлагает расширять сотрудничество по вопросам охраны природы и изменения климата на платформе ОБСЕ Туркменистан 3 декабря 21:02
Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения высоко оценивает деятельность системы ООН в борьбе с COVID-19 Политика 3 декабря 20:58
Между Георгием Гахария и еврокомиссаром Оливером Вархеи состоялся телефонный разговор Грузия 3 декабря 20:55
Туркменистан привержен сотрудничеству по гуманитарной линии в рамках ОБСЕ Туркменистан 3 декабря 20:47
Президент Ильхам Алиев: В течение 2020 года мировая общественность столкнулась с самым серьезным кризисом в области здравоохранения в нашей современной истории Политика 3 декабря 20:40
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 3 декабря 20:18
Минобразования Азербайджана о продолжении обучения в докторантуре выпускников программы MBA Общество 3 декабря 19:44
Президент Ильхам Алиев выступил на специальной сессии Генассамблеи ООН (ФОТО/ВИДЕО) Политика 3 декабря 19:03
За 11 месяцев в Азербайджане по соцвыплатам выплачено свыше 5 млрд манатов Общество 3 декабря 19:01
Минобразования Азербайджана обратилось к студентам Общество 3 декабря 18:56
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ приветсвуют прекращение боевых действий в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 18:49
Музыка из Великобритании в память о шехидах Карабахской войны (ВИДЕО) Культура 3 декабря 18:45
Началась спецсессия Генассамблеи ООН по COVID-19, созванная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 3 декабря 18:35
Эмин Мусеви нашел разрушенный отчий дом в селе Сеидли Агдамского района (ВИДЕО) Социум 3 декабря 18:29
В Грузии оглашены окончательные итоги парламентских выборов Грузия 3 декабря 18:27
Изменились правила распределения имущества, приобретенного в обмен на полученные от Международного банка Азербайджана проблемные активы Экономика 3 декабря 18:26
Обнародован объем инвестиций SOCAR в экономику Грузии за 12 лет Энергетика 3 декабря 18:03
Правительство Грузии поддержит ресторанный бизнес новыми субсидиями Грузия 3 декабря 18:02
ОАЭ начали выдавать туристические визы гражданам Израиля Арабские страны 3 декабря 17:57
В Азербайджане лицам с ограниченными возможностями оказывается поддержка для создания и развития бизнеса Экономика 3 декабря 17:57
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции Политика 3 декабря 17:53
Россия надеется, что миссия ЮНЕСКО скоро прибудет в Карабах для оценки сохранности христианских и мусульманских святынь Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 17:52
Долевое участие Израиля в общем импорте Азербайджана за год сократилось Бизнес 3 декабря 17:47
В 2019 году доля турецкого рынка в общем экспорте газа Азербайджана составила 79 процентов Энергетика 3 декабря 17:35
В Азербайджане будет разработан Детский кодекс Общество 3 декабря 17:32
Вырос внешнеторговый оборот между Удмуртской Республикой РФ и Туркменистаном Бизнес 3 декабря 17:22
С терминала Джейхан отгружено свыше 195 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 3 декабря 17:19
В Азербайджане запущена совместная сеть банкоматов коммерческих банков Финансы 3 декабря 17:06
Правительство Кореи пожертвовало Азербайджану перчаточные боксы для обследования COVID-19 (ФОТО) Общество 3 декабря 17:02
Годовой объем добычи в 2023 году с месторождения «Шахдениз» существенно увеличится Энергетика 3 декабря 16:58
Обсуждены перспективы расширения возможностей «Южного газового коридора» Энергетика 3 декабря 16:47
Будет произведена оценка уровня плодородия освобожденных земель - НАНА Азербайджана Экономика 3 декабря 16:44
ЗАО «Бакинский метрополитен» объявляет тендер по привлечению услуг Тендеры 3 декабря 16:44
Карабахское соглашение может положительно повлиять на турецко-армянские отношения - Мевлют Чавушоглу Политика 3 декабря 16:42
Консорциум «Хазар» объявил тендер на техническое обслуживание оргтехники в Туркменистане Тендеры 3 декабря 16:36
В Азербайджане увеличился объём автомобильных грузоперевозок Транспорт 3 декабря 16:36
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на приобретение технических газов Тендеры 3 декабря 16:32
На платежных терминалах Азербайджана внедряются новые, неклассические функции ИКТ 3 декабря 16:32
Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 16:29
Преображаются "северные ворота" Баку (ФОТО) Общество 3 декабря 16:28
Как в Азербайджане матери и дети встречают своих героических сыновей и отцов (ВИДЕО) Социум 3 декабря 16:26
Знаменитый Лачинский ковер "Гасымушагы"- очередной экспонат Азербайджанского национального музея Культура 3 декабря 16:24
Yelo Bank запустил вторую часть социального проекта «Yelo school» Экономика 3 декабря 16:20
Грузинская E-Space намерена предложить региональную программу по зарядным устройствам с 2021 года Энергетика 3 декабря 16:17
Соглашение от 10 ноября обеспечит мир и стабильность на Южном Кавказе - МИД Азербайджана Политика 3 декабря 16:16
Мы вступаем в этап постконфликтной реконструкции и восстановления - МИД Азербайджана Политика 3 декабря 16:13
Новое назначение на должность Председателя правления ООО «Газахский цементный завод». Общество 3 декабря 16:03
Туркменистан и ПРООН подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству Бизнес 3 декабря 15:58
Машын-шоу, игра в снежки, лезгинка - как отдыхают, поют и танцуют азербайджанские солдаты (ВИДЕО) Интересное 3 декабря 15:57
В Казахстане отмечается улучшение основных показателей фондового рынка Финансы 3 декабря 15:55
USAID поддерживает Узбекистан в интеграции возобновляемых источников энергии в региональную торговлю в Центральной Азии Энергетика 3 декабря 15:48
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности Социум 3 декабря 15:41
В Азербайджане зафиксировано 4189 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 2072 человека Общество 3 декабря 15:39
Общественности будет представлена подробная информация о шехидах - минобороны Азербайджана Политика 3 декабря 15:37
Запасы газа SOCAR в 2019 году увеличились на 14% Энергетика 3 декабря 15:31
Азербайджанский эксперт о проекте развития стратегии ИКТ в Азербайджане ИКТ 3 декабря 15:27
Операция по освобождению города Шуша войдет в мировую историю военного дела - минобороны Азербайджана Политика 3 декабря 15:26
В Баку будет возведен мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы - Распоряжение Президента Азербайджана Политика 3 декабря 15:23
В Азербайджане 4 декабря будет чтиться память шехидов Отечественной войны - Распоряжение Политика 3 декабря 15:18
Бренд UNEC признан в Грузии Общество 3 декабря 15:17
В Азербайджане за год вырос объём кредитного портфеля сельскохозяйственного сектора Финансы 3 декабря 15:15
Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара Политика 3 декабря 15:10
Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 1 млн Общество 3 декабря 14:56
Обнародована дата визита президента Турции в Азербайджан Политика 3 декабря 14:53
SOCAR обнародовала показатели подтвержденных запасов нефти в 2019 году Энергетика 3 декабря 14:52
Спрос азербайджанских банков на инвалюту сократился Финансы 3 декабря 14:49
В Азербайджане названо число погибших военнослужащих в Отечественной войне Политика 3 декабря 14:44
Туркменистан и Иран в тестовом режиме запустили пограничный переезд Транспорт 3 декабря 14:42
Около 70% грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на авиаперевозки Транспорт 3 декабря 14:39
Туркменистан сокращает импорт автомобилей из Турции Турция 3 декабря 14:35
Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ Европа 3 декабря 14:30
Трехстороннее заявление от 10 ноября положило конец почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий - глава МИД Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 14:30
В январе-ноябре 2020 года поставки цемента из Турции в Азербайджан сократились Турция 3 декабря 14:24
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении восьмого ноября как Дня Победы Политика 3 декабря 14:24
Cпрос азербайджанских коммерческих банков в годовом обращении увеличился Финансы 3 декабря 14:22
Антиазербайджанские усилия армянской диаспоры и проармянских сил потерпели неудачу Политика 3 декабря 14:22
МАУ выполнит чартерные рейсы из Баку в Киев Транспорт 3 декабря 14:22
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с датой Дня Победы Политика 3 декабря 14:21
Литовская компания о новом платежном модуле для азербайджанского рынка ИКТ 3 декабря 14:17
Действующий председатель ОБСЕ приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 14:15
Равенство для всех! В Азербайджане реализуется проект для инвалидов Карабахской войны и талантливых исполнителей (ВИДЕО, ФОТО) Культура 3 декабря 14:14
Все новости