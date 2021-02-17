ООН выделит $15 млн на борьбу с Эболой

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о намерении организации выделить средства на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола. Об этом сообщает ТАСС, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок объявил, что Гвинее и Демократической Республике Конго будут выделены $15 млн.

Дюжаррик добавил, что средства будут предоставлены через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Он подчеркнул, что финансы помогут странам снизить распространение лихорадки в своих регионах.