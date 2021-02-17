ООН выделит $15 млн на борьбу с Эболой

В мире 17 февраля 2021 00:18 (UTC+04:00)
ООН выделит $15 млн на борьбу с Эболой

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о намерении организации выделить средства на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола. Об этом сообщает ТАСС, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок объявил, что Гвинее и Демократической Республике Конго будут выделены $15 млн.

Дюжаррик добавил, что средства будут предоставлены через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Он подчеркнул, что финансы помогут странам снизить распространение лихорадки в своих регионах.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Всемирно известные спортсмены организовали для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана игры-эстафеты (ВИДЕО, ФОТО)
Всемирно известные спортсмены организовали для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана игры-эстафеты (ВИДЕО, ФОТО)
В Канаде установлен мировой рекорд по продолжительности игры в хоккей
В Канаде установлен мировой рекорд по продолжительности игры в хоккей
Матчами с участием &quot;Барселоны&quot; и &quot;Ливерпуля&quot; стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов
Матчами с участием "Барселоны" и "Ливерпуля" стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Почти 2,8 тыс. рейсов отменили в США 16 февраля из-за непогоды США 00:41
ООН выделит $15 млн на борьбу с Эболой В мире 00:18
В Казахстане применят принципы устойчивого производства продовольствия ООН Бизнес 00:01
Байден намерен завершить длительные военные операции США - Госдепартамент США 16 февраля 23:37
Иран сообщил МАГАТЭ о намерении ограничить доступ инспекторов с 23 февраля Ядерная программа 16 февраля 23:13
На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна Европа 16 февраля 22:48
Джейхун Байрамов обсудил с представителями ОБСЕ заявления по Карабаху Политика 16 февраля 22:34
Сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Политика 16 февраля 22:22
Оккупированные из-за предательства НФА земли были освобождены благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева - депутат Политика 16 февраля 21:44
В США суточная добыча нефти упала на 2 млн баррелей из-за резкого похолодания США 16 февраля 21:35
Таджикистан и Грузия подписали межмидовскую программу сотрудничества Грузия 16 февраля 21:18
Объем экспорта сельхозпродукции в Туркестанской области Казахстана в 2020 году превысил $100 млн Казахстан 16 февраля 21:14
Внешнеторговый оборот Ирана в январе превысил 6,7 млрд долларов Иран 16 февраля 21:10
Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины компании Janssen Европа 16 февраля 21:07
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрела свыше 100 обращений Политика 16 февраля 20:25
Парламентская делегация Ирана побывала в Милли Меджлисе Азербайджана (ФОТО) Политика 16 февраля 20:17
Сказочная узбекская красавица Тамара Шакирова в азербайджанских фильмах – аля-жена Горбачева, кому проиграла на скачках, кто сделал предложение руки и сердца (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16 февраля 19:42
Уголовное дело в отношении лица, озвучивавшего незаконные призывы на YouTube вместе с Габилем Мамедовым, отправлено в суд Политика 16 февраля 19:08
К перевозкам по экспресс-линиям в Баку привлекаются около 100 резервных автобусов - БТА Общество 16 февраля 18:52
Реваншисты в Армении должны знать, что "железный кулак" в любой момент готов их раздавить – депутат Политика 16 февраля 18:36
В ближайшие дни обращусь к медикам - народный артист Азербайджана Фаиг Агаев о вакцинации Социум 16 февраля 18:27
TRACECA планирует развитие мультимодальных грузоперевозок в Азербайджане Бизнес 16 февраля 18:06
Голландский фонд развития FMO рассказывает об инвестициях в Грузию Бизнес 16 февраля 18:00
Умер глава Marriott International Арне Соренсон США 16 февраля 18:00
Азербайджан и Испания в 2022 году устранят двойное налогообложение Бизнес 16 февраля 17:52
Бакметрополитен купит изоляционные материалы Тендеры 16 февраля 17:50
В Баку пройдет 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии Политика 16 февраля 17:49
В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok Европа 16 февраля 17:47
Кабмину Азербайджана поручено повысить эффективность организации территориального планирования освобожденных сел Экономика 16 февраля 17:46
Азербайджанский Bank Avrasiya завершил четыре квартала 2020 года с прибылью Финансы 16 февраля 17:45
В Азербайджане заявления для поступления в магистратуру подтвердили 13 857 бакалавров Общество 16 февраля 17:44
Азербайджанцы претендуют на престижную в России музыкальную премию Звёздный мир 16 февраля 17:34
Минэкологии Азербайджана обратилось в профильные ведомства для наложения запрета на продажу синтетических сетей Общество 16 февраля 17:31
SIF Азербайджана в 2020 году профинансировал свыше 46 проектов, основанных на применении новых технологий Бизнес 16 февраля 17:27
Минобразования Азербайджана возобновляет электронную смену школ учащихся Общество 16 февраля 17:24
Трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид, резня в Карабахе: всемирно известный фотограф хорошо помнит события тех лет – репортаж Trend TV Политика 16 февраля 17:22
В Азербайджане более чем в 5 раз сократилось число случаев незаконной вырубки лесов Общество 16 февраля 17:13
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 16 февраля 17:11
Минэкологии прокомментировало утилизацию бытовых отходов в Сумгайыте Общество 16 февраля 17:08
Ценные бумаги минфина Азербайджана привлекли многократный спрос Финансы 16 февраля 17:04
В Азербайджане требование о соответствии строительных проектов градостроительной документации вступит в силу через 3 года Экономика 16 февраля 17:02
Минэкологии Азербайджана подало иск о нанесении ущерба в размере 4,5 млн манатов Общество 16 февраля 17:01
Минэкологии Азербайджана о штрафах в отношении лиц, вырубающих деревья на своем приусадебном участке Общество 16 февраля 16:58
Кто из депутатов Милли Меджлиса пройдет вакцинацию – ОПРОС Политика 16 февраля 16:56
Госкорпорация «Туркменгеология» приступила к бурению новой скважины Энергетика 16 февраля 16:51
В период пандемии Азербайджан показал хорошие результаты среди стран Центральной и Южной Азии Экономика 16 февраля 16:47
Познаем наше христианское наследие – Александро-Невская церковь в Гяндже (ВИДЕО) Культура 16 февраля 16:45
Вероятность резкого снижения процентной ставки в Азербайджане на 2021 г. кажется минимальной - Unicapital Финансы 16 февраля 16:44
Стоимость биткойна превысила $50 тыс. Финансы 16 февраля 16:43
Экспертное заседание «Азербайджан - Россия: региональный фактор в стратегии партнерства» Общество 16 февраля 16:40
Пропавший без вести азербайджанский военнослужащий стал шехидом Общество 16 февраля 16:36
В Азербайджане завтра начнется вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше (ВИДЕО) Общество 16 февраля 16:22
Информация о стоимости мебели для минобразования Азербайджана не соответствует действительности – глава сектора Общество 16 февраля 16:20
По итогам 2020 г. большая часть обращений в Фонд развития предпринимательства Азербайджана получила положительную оценку Бизнес 16 февраля 16:11
Четырехлетний проект ЕС в Азербайджане поддержит страну на пути улучшения системы образования - ПРООН Экономика 16 февраля 16:07
В Тертерском районе Азербайджана вакцинировано 540 человек Общество 16 февраля 16:06
Навещены семьи шехидов и ветеранов войны в Агстафинском и Товузском районах (ФОТО) Общество 16 февраля 15:58
Поставки газа по TAP могут вызвать колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков – «Газпром» Энергетика 16 февраля 15:55
Проект по модернизации профессионального образования нацелен на поддержку молодежи Азербайджана - глава представительства ЕС Общество 16 февраля 15:54
В 2020 году посредством SIF в Азербайджане профинансированы около 60 промышленных проектов Бизнес 16 февраля 15:50
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) Общество 16 февраля 15:49
На лечение за рубежом будут отправлены 16 участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 16 февраля 15:44
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 16 февраля 15:43
Я сделаю все возможное, чтобы вывести связи между Индонезией и Азербайджаном на новый уровень – посол Политика 16 февраля 15:43
Члены ПЕА перечислили в Фонд возрождения Карабаха 500 тыс. манатов Общество 16 февраля 15:42
В Азербайджане от COVID-19 излечился 191 человек, выявлено 140 новых случаев заражения Общество 16 февраля 15:39
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров для реализации различных запланированных нами проектов Политика 16 февраля 15:38
В Азербайджане оштрафованы браконьеры Общество 16 февраля 15:37
Президент Ильхам Алиев: Во время конфликта правительство Индонезии выразило поддержку Азербайджану, мы высоко ценим это Политика 16 февраля 15:36
Между Турцией и Россией ведутся работы над увеличением доли ж/д перевозок во внешней торговле Транспорт 16 февраля 15:33
Беларусь всегда во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана – посол Политика 16 февраля 15:30
Президент Ильхам Алиев: Есть хорошие примеры совместных белорусско-азербайджанских производств в Азербайджане Политика 16 февраля 15:26
В Сабаильском районе прошла акция по посадке деревьев приуроченная 100 дню победы в Отечественной войне (ФОТО) Общество 16 февраля 15:24
В Азербайджане работники сельского хозяйства смогут получить часть зарплаты в натуральной форме Экономика 16 февраля 15:17
ВВП Евросоюза в четвертом квартале снизился на 4,8% Европа 16 февраля 15:14
В Азербайджане завершены выплаты по пенсиям за февраль Общество 16 февраля 15:12
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией Россия 16 февраля 15:11
Издано учебное пособие ведущих университетов мира на азербайджанском языке Экономика 16 февраля 15:07
“Nar” продолжает расширять свою сеть в Нахчиване ИКТ 16 февраля 15:06
Будет полезнее, если Армения направит усилия на конкретные шаги по выполнению декларации – МИД Азербайджана Политика 16 февраля 15:03
70-летний народный артист Агаверди Пашаев о вакцинации: Мы должны беречь себя и близких Социум 16 февраля 15:00
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выдал в 2020 г. сельхозкредиты на более чем 55 млн манатов Финансы 16 февраля 14:59
Половину обязательств азербайджанского Bank Avrasiya составляют депозиты Финансы 16 февраля 14:51
В Баку дорожают земельные участки Экономика 16 февраля 14:50
Торговля между Туркменистаном и Узбекистаном увеличилась почти в три раза Бизнес 16 февраля 14:40
Названы данные по мясомолочному сектору Грузии за 2020 г. Бизнес 16 февраля 14:38
Кредитный портфель в структуре активов Bank Avrasiya в течение 2020 г. увеличился Финансы 16 февраля 14:37
Ряд объектов по продаже мучных изделий в Шеки применял в производстве неоднократно использованное масло Общество 16 февраля 14:37
Обсуждена Конвенция об отмене двойного налогообложения между Азербайджаном и Японией (ФОТО) Экономика 16 февраля 14:34
Новая мобильная платформа Азербайджана может вытеснить производство бумажных визитных карт Экономика 16 февраля 14:30
Участница "Евровидения" Сафура Ализаде возвращается на сцену после многолетнего перерыва Звёздный мир 16 февраля 14:28
Месторождения полезных ископаемых в Азербайджане будут эксплуатироваться в аукционном порядке Бизнес 16 февраля 14:21
В Грузии растет поголовье сельскохозяйственных животных Бизнес 16 февраля 14:20
Министерство торговли Узбекистана объявило тендер на строительство гаражей для стоянки Тендеры 16 февраля 14:19
В учреждениях профобразования Азербайджана не предусмотрены уступки – Госагентство Общество 16 февраля 14:18
Промпредприятия Кировской области проявляют интерес к азербайджанскому рынку Бизнес 16 февраля 14:18
Geely отзывает в России почти 18,7 тыс. автомобилей Россия 16 февраля 14:16
Экспорт яблок из Азербайджана в Россию превысит 88 тыс. тонн - АПБ Бизнес 16 февраля 14:14
Село Демирчи Шарурского района войдет в состав Садаракского района Общество 16 февраля 14:13
Грузия увеличила экспорт мелкого рогатого скота Бизнес 16 февраля 14:09
Все новости