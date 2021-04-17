Глава ВОЗ заявил, что мир терпит неудачу в обеспечении равного доступа к вакцинам

Человечество терпит неудачу в деле обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции: более 82% из 832 млн прививок в мире приходится сейчас на страны с высокими и средними доходами, тогда как на государства с низкими доходами - лишь 0,2%. Об этом заявил в пятницу на заседании Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), посвященном вопросу доступа к вакцинам, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Равенство в вопросе о вакцинах - это вызов нашего времени. И мы терпим неудачу", - подчеркнул он. "Некоторые страны, ожидавшие получить вакцину через механизм COVAX, не получили ничего", - продолжил глава ВОЗ, добавив, что ряд государств не получают в срок вторую часть выделенной им квоты препаратов, что "ставит под угрозу их планы, касающиеся второго этапа вакцинации". Предполагалось, что объемы поставок через COVAX достигнут к настоящему времени более 100 млн доз, однако в действительности пока что распределено только 40 млн.

Гебрейесус в этой связи призвал страны, зарезервировавшие для своего населения избыточные объемы вакцин, "немедленно сделать пожертвования COVAX". Гендиректор высказался также за "изучение всех вариантов наращивания производства" препаратов для иммунизации, назвав среди возможных путей добровольную передачу лицензий на производство вакцин другим странам. Еще одним важным шагом, как считает глава ВОЗ, могли бы стать "инвестиции в местное производство вакцин".

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин. К механизму COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.