В Версале обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Французские саперы обезвредили в субботу в городе Версаль (департамент Ивелин, к югу от Парижа) британскую 250-килограммовую авиабомбу. Как сообщила на своем сайте газета Le Parisien, заряд боеприпаса состоял из почти 70 кг взрывчатки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пролежавшая почти 77 лет в земле бомба была обнаружена 10 дней назад при строительных работах на расположенной на окраине города железнодорожной станции Матло. Она находилась в нескольких метрах от создаваемого центра по техническому обслуживанию составов.

Всего в нескольких сотнях метров от этого места возвышается здание летней резиденции президента Франции - особняк "Лантерн", а чуть далее - Версальский дворец.

По мнению экспертов, бомба была сброшена британской авиацией 4 июня 1944 года, то есть за два дня до начала крупной операции союзных войск по высадке в Нормандии.