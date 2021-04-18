В мире сделали около 780 млн прививок от коронавируса
Порядка 780 млн доз вакцины от коронавируса уже введены пациентам по всему миру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что по состоянию на 12 апреля, по данным ВОЗ, введены 780 млн доз вакцины по всему миру. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 194 странах и территориях из 220, начавших кампании вакцинации, остается значительный дисбаланс в глобальном распределении вакцин", - сказала она.
Так, более 87% из указанных прививок были сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего, в то время как страны с низкими доходами получили лишь 0,2% доз.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 140,8 млн человек, свыше 3 млн умерли.
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