В мире за сутки выявили более 794 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 146,84 млн, увеличившись за сутки более чем на 794 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,4 тыс., превысив 3,1 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:42 (GMT+4) 26 апреля в ВОЗ поступили сведения о 146 841 882 инфицированных и 3 104 743 умерших. Число заразившихся увеличилось на 794 573, умерших - на 12 470.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (366 552), на втором месте - Северная и Южная Америка (201 644), на третьем - Европа (134 957).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 708 445. Далее следуют Индия (17 313 163), Бразилия (14 308 215), Франция (5 413 036), Россия (4 771 372), Турция (4 629 969), Великобритания (4 404 886), Италия (3 962 674), Испания (3 456 886), Германия (3 299 325), Аргентина (2 845 872) и Польша (2 762 323).