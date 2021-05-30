В Гане начал работу экстренный саммит ECOWAS по ситуации в Мали

Экстренный саммит глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) открылся в воскресенье в столице Ганы - городе Аккра. Об этом сообщил ганский новостной портал "График", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саммит созван председательствующим в ECOWAS президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо с единственным пунктом повестки дня - развитие событий в Мали, - заявила министр иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй. - После обсуждения участники встречи примут соответствующие решения по поводу меняющейся политической ситуации и положения в области безопасности в Мали".

Мали пережила в минувшие дни политический кризис, когда военные взяли в стране всю полноту власти, арестовав 24 мая временного президента Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Через 48 часов, находясь в заключении на армейской базе, они оба заявили, что уходят со своих постов. Конституционный суд Мали своим постановлением объявил в пятницу, что вице-президент полковник Ассими Гоита стал президентом переходного периода и главой государства.

"Арест и задержание военными президента и премьера переходного правительства потребовали переоценки принятой ранее ECOWAS стратегии для нормализации жизни в Мали", - отметила Айоркор-Ботчуэй. Она подчеркнула, что задача саммита состоит в содействии скорейшему восстановлению в Мали конституционного порядка.