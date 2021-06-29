США, Ирландия и Британия призвали созвать заседание СБ ООН по ситуации в Тыграе
Соединенные Штаты, Ирландия и Великобритания призвали экстренно провести открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в эфиопском Тыграе.
Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, встреча может состояться в пятницу. С момента начала конфликта в ноябре так и не удалось провести публичное заседание, посвященное Эфиопии и событиям в штате Тыграй.
Лента новостей
Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана
День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО)
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Ичери шехер и Гобустан – Испанией. Почему ноги актрисы запретили снимать в знаменитом фильме? (ВИДЕО, ФОТО)
В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19
ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track