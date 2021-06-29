США, Ирландия и Британия призвали созвать заседание СБ ООН по ситуации в Тыграе

Соединенные Штаты, Ирландия и Великобритания призвали экстренно провести открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в эфиопском Тыграе.

Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, встреча может состояться в пятницу. С момента начала конфликта в ноябре так и не удалось провести публичное заседание, посвященное Эфиопии и событиям в штате Тыграй.