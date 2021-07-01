Заседание СБ ООН по Тыграю планируют на 2 июля

Встреча Совета Безопасности ООН, посвященная ситуации в эфиопском регионе Тыграй, планируется на пятницу. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Совбеза, постоянный представитель Франции при ООН Николя де ла Ривьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с группой других европейских стран запросили встречу, она должна пройти во второй половине дня в пятницу, - сказал он. - Не знаю, выйдет ли из этого что-то, но она состоится завтра".