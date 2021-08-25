Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию за неделю со 148 до 163 стран
Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию со 148 до 163 стран. Расширилось распространение также вариантов "альфа", "бета" и "гамма". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что возникновение этих штаммов "говорит о важности поддержания мер в области общественного здравоохранения и социальных мер, а также о необходимости расширения охвата вакцинацией от вируса SARS-CoV-2".
"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". Согласно приведенным в бюллетене ВОЗ сведениям, штамм "альфа", впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 192 странах и территориях (на две больше, чем на предыдущей неделе). Вариант "бета", который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 141 государстве (на три больше, чем неделей раньше). Штамм "гамма", обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 86 странах (на четыре больше по сравнению с предыдущими семью днями). В свою очередь дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за неделю со 148 до 163 стран и территорий.