Ученые выяснили причину диабета и ожирения

Австралийские ученые выяснили, что к сахарному диабету и ожирению может привести дисфункция лимфатической системы брыжейки, органа пищеварительной системы человека. Об этом сообщает издание Nature Metabolism, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявили эксперты из Мельбурнского института фармацевтических наук Университета Монаша, диета с высоким содержанием жиров может стимулировать образование в брыжейке сети извилистых и разветвляющихся лимфатических сосудов.

Исследование было организовано с коллегами из Мельбурнского университета, Университета Окленда и Университета Южной Австралии.

Сосуды, имеющие название мезентериальных, обладают тенденцией пропускать лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами, в висцеральную жировую ткань брюшной полости. Данное обстоятельство вызывает накопление абдоминального жира и приводит к инсулинорезистентности.

«В этом исследовании мы впервые смогли раскрыть биологическую причину того, почему накопление жира вокруг живота коррелирует с более высокими показателями метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа, чем накопление жира в других частях тела», — подчеркнула руководитель исследования, доцент Натали Треваскис.

По словам Треваскис, доказано, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов. В результате могут быть такие негативные последствия для организма, как жир в области живота и нарушение, при котором организм вырабатывает инсулин, но не использует его должным образом.